Инспекторы рыбоохраны в Бурятии получили условные сроки за браконьерскую добычу рыбы

ТАСС, 10 августа. Кабанский районный суд в Бурятии назначил по два года лишения свободы условно троим браконьерам, добывавшим рыбу сетями на реке Селенге. Об этом сообщает во вторник пресс-служба республиканской прокуратуры. Двое из осужденных являлись инспекторами рыбоохраны.

"Кабанский районный суд в связи с полным возмещением ущерба, раскаянием в содеянном назначил виновным наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год каждому", - говорится в сообщении.

Как было установлено в суде, госинспектор рыбоохраны, находясь при исполнении должностных обязанностей, вместе с внештатным общественным инспектором рыбоохраны и еще одним местным жителем незаконно выловили 156 особей нерестового байкальского омуля с помощью сетей. Государству причинен ущерб на сумму 1,1 млн рублей.

Все трое были признаны виновными в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов". Государственному инспектору также назначено дополнительное наказание - лишение права занимать должности федерального государственного служащего, связанные с осуществлением функций представителя власти в области рыбоохраны сроком на два года.