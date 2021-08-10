Суд в Приамурье ужесточил наказание полицейскому за взятку со штрафа до реального срока

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 августа. /ТАСС/. Амурский областной суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении полицейского, которого суд первой инстанции признал виновным в получении взятки, усилив наказание в виде штрафа до реального срока. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.

В ноябре 2020 года сотрудник полиции, занимавшийся контролем за частной охранной деятельностью, был признан Благовещенским городским судом виновным в получении взятки в сумме 100 тыс. рублей и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два года. Государственным обвинителем был поставлен вопрос о чрезмерной мягкости наказания.

"В итоге апелляционной инстанцией приговор Благовещенского районного суда от 13.11.2020 г. изменен. Назначенное наказание по ч. 2 ст. 290 УК РФ "Получение взятки" усилено до двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 500 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два года шесть месяцев, с лишением специального звания "майор полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при рассмотрении уголовного дела, судебная коллегия посчитала, что судом первой инстанции было оставлено без внимания то обстоятельство, что инициатива в получении взятки исходила от самого обвиняемого, обратившегося с таким предложением к представителю контролируемой им охранной организации.