В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров на площади 253 тыс. га

ЯКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Семь природных пожаров ликвидировали за сутки на территории Якутии на площади свыше 253 тыс. га. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МЧС России.

"За сутки ликвидировано семь [природных пожаров] на общей площади свыше 253 тыс. га. На тушении задействовано свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах Бясь-Кюель, Тастах, Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник и Сюльдюкар задействованы специалисты МЧС России. Там проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов.

Авиация ведомства применялась на территории Горного, Кобяйского и Нюрбинского районов, произведено 16 сливов и сброшено 90 тонн воды, переброшено 27 человек на пожары. С начала пожароопасного сезона авиаторами МЧС России совершено 423 вылета, слито свыше 9,5 тыс. тонн воды и переброшено свыше 570 человек на действующие пожары.

За сутки общая группировка сил увеличилась на 149 человек, количество техники увеличилось на 70 единиц за счет наращивания сил на действующие пожары в трех районах Якутии. В зависимости от погодных условий планируется применение авиации МЧС России близ населенных пунктов Фрунзе, Ситте, Далыр, Кырыкый, Бютейдях, Малыкай.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.