Число задымленных населенных пунктов Красноярского края сократилось до 869

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Количество населенных пунктов в Красноярском крае, которые задымлены из-за лесных пожаров, снизилось до 869. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Задымление в связи с лесными пожарами в Якутии в понедельник было зафиксировано в 954 городах и селах, пик был вечером в субботу - 1 257 задымленных населенных пунктов, в том числе в Красноярске, Норильске и Зеленогорске. В краевом центре и его окрестностях в воздухе присутствует запах гари.

"По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов задымление зафиксировано в 869 населенных пунктах 33 муниципальных образований Красноярского края", - сообщили в пресс-службе.

О задымлении в регионе сообщили 3 августа, тогда власти северного Эвенкийского муниципального района заявили, что крупные населенные пункты территории - Тура, Байкит и Ванавара - окутаны плотным дымом из-за пожаров в Якутии. 6 августа уже сообщалось о задымлении 87 населенных пунктов края, утром 7 августа цифра выросла почти до 400.