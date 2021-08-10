ДТП с четырьмя автомобилями произошло под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием "Камаза", "Газели" и двух легковых автомобилей произошло на автодороге между Ростовом-на-Дону и Батайском. Как сообщил ТАСС во вторник источник в оперативных службах региона, в результате аварии травмы получил по меньшей мере один человек.

"Произошло ДТП, участники - "Камаз", "Газель" и два легковых автомобиля. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что авария произошла около 06:25 мск на автодороге Ростов-на-Дону - Батайск. По словам собеседника агентства, жизни пострадавшего ничто не угрожает, у него легкий ушиб ноги.