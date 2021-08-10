В Намский район Якутии прибыла техника, направленная Минобороны РФ для тушения пожаров

ЯКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Техника, направленная Министерством обороны РФ для тушения в Якутии лесных пожаров, прибыла в Тастахский наслег (сельское поселение) Намского района. Об этом сообщили во вторник ТАСС в районной администрации.

По информации пресс-службы регионального правительства, наиболее сложная ситуация наблюдается в населенных пунктах Ергелех и Фрунзе в Намском районе. Вечером 9 августа было принято решение о направлении туда части военной техники, прибывшей в тот день железной дорогой в поселок Нижний Бестях.

Во вторник глава Якутии Айсен Николаев работает в Намском районе, он проконтролирует ход тушения лесного пожара в районе села Ергелех - единственного населенного пункта Тастахского наслега.

"Прибыла тяжелая техника Минобороны РФ, они уже в настоящее время находятся в селе Тастах (известно также как Ергелех - прим. ТАСС), уже начинают работать под руководством [первого заместителя председателя правительства Якутии] Дмитрия Садовникова. Там также находится глава [Намского] района", - сказали в администрации.

По данным оперштаба Якутии, в наслег поехали 150 добровольцев с предприятий ЖКХ и профильных министерств, силы МЧС на трех машинах, а также четыре бронетранспортера, направленных Минобороны РФ. Военная техника будет использоваться для прокладки минерализованных полос.

Решение об усилении группировки военного ведомства, оказывающей Якутии помощь в тушении лесных пожаров, было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу по обращению главы региона. Соответствующие указания командующему войсками ВВО были отданы 3 августа на селекторном совещании с руководящим составом Минобороны России. 5 августа инженерная рота в количестве 105 человек прибыла для тушения лесных пожаров в село Бясь-Кюель Горного района.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. В лесах региона объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, также с 8 августа введен режим ЧС в связи с переходом лесных пожаров на территорию населенных пунктов.