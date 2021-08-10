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В Улан-Удэ легковушка сбила двух пешеходов

Пострадавших доставили в больницу

ТАСС, 10 августа. Водитель автомобиля марки Nissan сбил двух женщин на регулируемом пешеходном переходе в Улан-Удэ, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Республике Бурятия.

"Сегодня около 12:00 (07:00 мск) водитель автомобиля марки Nissan на улице Иволгинской на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух женщин. Обе пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в ГИБДД.

Обстоятельства ДТП выясняются, водитель Nissan 1956 года рождения не скрывался с места происшествия.

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