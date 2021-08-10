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Из-за аварии на станции в Краснодарском крае задержали 11 поездов

График движения восстанавливается

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Повреждение токоприемника локомотива стало причиной остановки грузового поезда на станции Чилипси в Краснодарском крае. В результате аварии задержали 11 поездов, сообщается во вторник на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Сообщается, что авария произошла в 00:58 мск. В 00:21 мск после устранения повреждения движение грузового поезда возобновили.

"Задержано 11 пассажирских поездов, которые в настоящий момент вводятся в график. Максимальная задержка составляет 1 час 20 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РЖД предпринимает все необходимые меры для сокращения задержки поездов.

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