Директор вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер задержан по делу об отравлении детей

Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержаны директор вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск - Адлер, повар и официант. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей") и ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей")", - сообщила Марковская.

Следствие считает, что повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом своего работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, что привело к распространению массового заболевания детей. Директор вагона-ресторана в свою очередь не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм в соответствии с общими положениями и спецификой деятельности, не организовала медицинское обследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников. В ближайшее время следствие предъявит задержанным обвинение и выйдет в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.