На островах у Хабаровска подтопило 660 дач

ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Уровень воды в Амуре у Хабаровска вырос на 11 см за сутки, на островных территориях города подтопило 660 дач. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"На островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный в зоне паводка находятся более 660 земельных наделов. В Хабаровском районе в населенных пунктах Корсаково-2, Воронежское-2, Елабуга, Красносельское, Лесное и Кукан под воздействием большой воды оказались два приусадебных участка, два земельных участка, шесть участков внутрипоселковых дорог, разрушен один мост", - говорится в релизе.

По данным Дальневосточного Гидрометцентра, на утро 10 августа уровень реки у Хабаровска вырос до отметки 479 см. Неблагоприятным для города является уровень 450 см, опасным - 600 см. В ближайшие двое суток прогнозируется дополнительный подъем на 20-30 см.

После прошедших дождей, разлива ручья Безымянный и выхода на поверхность грунтовых вод оказались подтопленными приусадебные участки в районе Красная речка города. Там развернули насосы, вода в итоге ушла из одного жилого дома и с двух дворов. Сейчас подтоплены четыре двора.

В Нанайском районе подтопило два участка дороги вблизи береговой черты в селах Маяк и Дада и один участок дороги, соединяющей поселения Дубовый Мыс и Гасси. Вода остается на внутрипоселковой дороге в поселке Гайтер Комсомольского района.

Прохождение очередного гребня паводка, смещающегося с верхнего течения Амура по территории Хабаровского края, ожидается у Хабаровска 15-17 августа. Уровень может достигнуть 600-650 см. К Комсомольску-на-Амуре гребень подойдет 22-24 августа с отметками 650-700 см, опасной для города отметкой считается 650 см. Сейчас уровень воды у Комсомольска поднялся до 427 см. В границах Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского и Ульчского районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре из-за паводка ввели режим ЧС.

Подготовка к паводку

Власти в крае готовятся к большой воде. В Хабаровске засыпают вход в затон. Для этого потребуется 25 тыс. кубометров песка и 5 тыс. кубических метров сланца. Затон перекроют до улучшения паводковой ситуации, сообщается на сайте регионального правительства. Хабаровский речной торговый порт и АО "Амурское пароходство" вывели из затона суда, которые будут продолжать работу на Амуре во время паводка. Также выведут шесть прогулочных теплоходов и суда ЗАО "Амурские пассажирские перевозки", которое обслуживает три краевых и три городских дачных маршрута. По поручению краевых властей этот перевозчик обеспечит работу дежурного теплохода вне акватории затона на случай, если потребуется эвакуация дачников с левобережья.

Для безопасной работы речного пассажирского транспорта в Хабаровске оборудовали временное место причаливания для теплоходов у Речного вокзала. Пока пассажирские перевозки продолжаются, на дачных маршрутах их приостановят, когда вода преодолеет отметку в 530 см. "Если ситуация ухудшится, то для обеспечения транспортной доступности сел Новокуровка и Победа Хабаровского района сообщение будет обеспечено авиакомпанией "ЮтЭйр - вертолетные услуги". Соответствующие договоренности уже есть", - говорится в сообщении.