{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Адвокат уральского политолога Крашенинникова обжаловал возбуждение дела о клевете

Потерпевшим является ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Защита политолога Федора Крашенинникова подала жалобу в Ленинский районный суд Свердловской области на возбуждение в его отношении дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Информацию об этом ТАСС подтвердил адвокат Алексей Бушмаков.

"Это так", - сказал адвокат, отвечая на вопрос журналиста о подаче жалобы.

В отношении политолога возбуждено дело по ч. 2 ст. 128.1 ("Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет"). Потерпевшим является ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Теги
РоссияСвердловская область
В Канберре в ходе акции экологических активистов задержали восемь человек
Манифестанты намеревались обратить внимание властей Австралии "на чрезвычайную климатическую ситуацию" и последствия глобального потепления, которые могут "унаследовать" следующие поколения
Читать полностью