Адвокат уральского политолога Крашенинникова обжаловал возбуждение дела о клевете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Защита политолога Федора Крашенинникова подала жалобу в Ленинский районный суд Свердловской области на возбуждение в его отношении дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Информацию об этом ТАСС подтвердил адвокат Алексей Бушмаков.

"Это так", - сказал адвокат, отвечая на вопрос журналиста о подаче жалобы.

В отношении политолога возбуждено дело по ч. 2 ст. 128.1 ("Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет"). Потерпевшим является ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.