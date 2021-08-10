Последнее слово в суде главы компании-владельца "Зимней вишни" отложили на 24 августа

КЕМЕРОВО, 10 августа. /ТАСС/. Заседание по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, на котором должны были завершиться выступления подсудимых с последним словом, перенесено на конец августа. Об этом ТАСС сообщили в Заводском районном суде.

Судебное следствие по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", обвиняемыми по которому являются руководители ТРЦ, пожарные, охранник и представители компании по обслуживанию пожарной сигнализации, завершилось в середине мая. В прениях гособвинение попросило приговорить фигурантов к лишению свободы на сроки от пяти до 14,5 года. С начала июня обвиняемым предоставлена возможность выступить с последним словом в суде, этим правом уже воспользовались семь из восьми подсудимых. Последней в суде должна была выступить гендиректор компании-владельца ТРЦ (ОАО "ККК") Юлия Богданова. Заседание было назначено на 10 августа.

"[Сегодня] судебное заседание не состоялось. Перенесено на 24 августа", - сказали в суде, не уточнив причин переноса.

Ранее в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области ТАСС сообщили, что в СИЗО Кемерова, где содержатся четверо из восьми обвиняемых по данному уголовному делу, введен карантин по коронавирусу. Чтобы не допустить распространения выявленной инфекции, временно ограничены передвижения всех заключенных и доставка их на следственные действия и в суды.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых также экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.