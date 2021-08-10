Задержаны бывшие глава правительства Северной Осетии и министр туризма по делу о растрате

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Оперативники задержали бывших главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО "ОЗАТЭ") Аиду Габараеву по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева", - сообщила Петренко.

По ее словам, сейчас проводятся обыски по местам их жительства. Подробности дела представитель СК не привела.

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