Дым от лесных пожаров в Якутии распространился на северо-восточные регионы Казахстана

НУР-СУЛТАН, 10 августа. /ТАСС/. Шлейф дыма от лесных пожаров в Якутии распространился на северо-восточные регионы Казахстана. Об этом сообщила во вторник пресс-служба республиканского государственного предприятия "Казгидромет".

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"С середины первой декады августа над территорией Западной Сибири располагался высотный циклон, который способствовал переносу воздушной массы из районов Якутии, где происходят лесные пожары, на юг Западной Сибири. В дальнейшем шлейф дымовой завесы от лесных пожаров постепенно распространялся на северо-восточные регионы Казахстана, где местные степные пожары [в Восточно-Казахстанской области] дополнительно способствовали ухудшению качества атмосферного воздуха", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, за 9-10 августа в воздухе на территории Восточно-Казахстанской области зафиксировали превышение предельно допустимой нормы по диоксиду азота, диоксиду серы и сероводороду.

"По прогнозу, в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, 12-13 августа в отдельных районах - сильные дожди с грозами и порывистым ветром. Прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздушном бассейне региона", - пояснили в "Казгидромет".

7 августа пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Казахстана сообщила, что вызванный лесными пожарами в Якутии смог накрыл несколько районов региона, включая административный центр - город Павлодар.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России, с 1 июля жителям запретили посещать леса. С 8 августа в республике ввели режим ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.