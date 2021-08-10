Первые погорельцы с юга Челябинской области купили жилье за счет государства

ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Первые два дома приобрели за счет выплаты из бюджета людям, жилье которых сгорело в поселке Джабыке Челябинской области месяц назад из-за лесного пожара. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"В числе первых выплаты на жилье из областного бюджета получили Людмила Плетенкова и Игорь Котов из поселка Джабык Карталинского района. Средства они направили на покупку готовых домов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Плетенкова приобрела двухэтажный дом со всеми удобствами в поселке Джабыке, а Котов купил дом в поселке Запасном.

Всего в результате пожаров в Джабыке и Запасном сгорели 72 жилых дома. Собственников 66 домов установили, шесть домов числятся бесхозными. Те люди, кто лишился единственного жилья, могут либо построить новый дом, либо приобрести готовый. При этом в случае строительства, по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, новые дома будут большей площади.

Выплата рассчитывается путем умножения площади утраченного жилья на стоимость одного квадратного метра, определенную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в размере 34 690 рублей.

На юге Челябинской области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, в этих условиях 8 июля сформировались три очага лесных пожаров, огонь прошел свыше 14 тыс. га. 9 июля пожарам удалось зайти в два населенных пункта (поселки Джабык и Запасное), в результате один человек погиб, сгорели 78 строений, эвакуировали 350 человек. Пожары смогли потушить 12 июля.