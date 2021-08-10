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В Иракском технологическом университете произошел пожар

О погибших и пострадавших не сообщается

ТАСС, 10 августа. Пожар возник в здании Иракского технологического университета в Багдаде. Об этом, как сообщило во вторник иракское агентство INA, заявили в Управлении гражданской обороны страны.

"Сильный пожар разгорелся внутри [здания] Иракского технологического университета, и на борьбу с огнем были направлены более 10 пожарных расчетов во главе с генеральным директором [Управления] гражданской обороны генерал-майором Казымом Сальманом Буханом", - цитирует агентство заявление Управления гражданской обороны. О погибших и пострадавших не сообщается.

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