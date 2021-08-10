В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за риска подтоплений

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Крымском районе Краснодарского края из-за риска подъемов уровня рек и подтоплений. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета во вторник.

"В Крымском районе - режим повышенной готовности. 10 - 13 августа в Крымском районе прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. На реках Крымского района ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас гидрологическая обстановка в норме.

В пресс-службе добавили, что все оперативные службы готовы к быстрому реагированию на любые ситуации. За состоянием водных объектов круглосуточно ведется наблюдение специалистами единой дежурно-диспетчерской службы. Работает автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации. Кроме того, отслеживаются все показатели с еще пяти датчиков уровня воды, которые находятся на территории других районов.