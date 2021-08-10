Суд в Подмосковье выдворил из России 12 участников массовой драки в Мытищах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мытищинский городской суд Московской области принял решение о выдворении из России 12 трудовых мигрантов, которые принимали участие в массовой драке со стрельбой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Решением Мытищинского суда Каримов Х., Дундиев Д., Кранов Э., Дундиев М., Юсупов Д., Самандари М., Ходжимуродов Я., Ядгоров С., Рахмонов А., Курбонов М., Ятимов Ш. и Курбонов К. признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации). Им назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России. Все они были задержаны после драки в Мытищах, произошедшей 6 августа на Пограничной улице", - сказал собеседник агентства. В Мытищинском горсуде ТАСС подтвердили, что рассмотрели 12 протоколов об административном правонарушении в отношении указанных выше лиц, однако результат сообщить не смогли.