Число иркутских населенных пунктов, окутанных дымом от лесных пожаров, выросло до 713

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Количество населенных пунктов в Иркутской области, которых окутал дым от лесных пожаров в Якутии, выросло до 713, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По донесениям единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской области, за прошедшие сутки задымление наблюдалось в 713 населенных пунктах 20 районов и девяти городских округах", - говорится в сообщении.

В Иркутской области действуют 27 пожаров на площади около 112 тыс. га. В ближайшие три дня в регионе местами ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. По данным на день понедельника, в зоне задымления от лесных пожаров находились 539 населенных пункта. По данным космического мониторинга, в результате движения воздушных масс через территорию Красноярского края дым от природных пожаров, действующих в Якутии, дошел центральных и южных районов Иркутской области. Также в зоне задымления от лесных пожаров остаются северные районы региона.