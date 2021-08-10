Более 250 представителей студенческих отрядов отправились тушить пожары в Якутии

"Работу по оказанию помощи в тушении лесных пожаров ведет молодежный лесопожарный отряд "Прометей - 2021" при нашем региональном отделении", - сказал Соловьев, отметив, что в общей сложности 252 представителя студенческих отрядов отправились тушить пожары в качестве сезонных рабочих и мобилизованных. В данный момент на тушении непосредственно работают 146 человек.

ЯКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Свыше 250 человек из студенческих отрядов Якутии отправились в разные районы республики тушить лесные пожары. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель штаба Якутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Айсен Соловьев.

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Набор стройотрядовцев для борьбы с пожарами проолжается. "Привлекаемый молодой человек должен быть старше 18 лет и не иметь ограничений по здоровью. Также в некоторых случаях боец должен быть вакцинирован от коронавируса", - добавил Соловьев.

Лесопожарный отряд "Прометей - 2021" был создан в этом году в рамках подписанного соглашения между ГАУ "Якутлесресурс", Якутским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" и молодежным правительством Якутии. Работа отряда ведется при поддержке Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), учреждений СПО и общественного добровольческого штаба Якутии по борьбе с лесными пожарами.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.