В Самаре во время ремонта дома жильцы нашли две гранаты 1914 года выпуска

САМАРА, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники ОМОН Росгвардии уничтожили две гранаты образца 1914 года выпуска, обнаруженные жильцами одной из квартир дома в Самаре во время ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

"В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение о том, что при проведении ремонтных работ в одной из квартир в доме на улице Фрунзе [в Самаре], обнаружены предметы, похожие на гранаты. На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области", - сообщили в пресс-службе.

На месте специалисты осмотрели предметы и установили, что перед ними две шомпольные гранаты Зеленского 1914 года выпуска. Взрывотехники ОМОН Росгвардии с соблюдением всех мер безопасности транспортировали гранаты на войсковой полигон, где уничтожили их.