Уголовное дело возбуждено после избиения ученого в автобусе в центре Москвы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения ученого Владимира Цетлина в автобусе и на остановке в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась внучка 82-летнего Владимира Цетлина. Она сообщила, что он был избит неизвестным в автобусе №54 и на остановке общественного транспорта на Тишинской площади. Пострадавший был госпитализирован в Боткинскую больницу с ушибами головы", - сказал собеседник агентства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Ведется розыск нападавшего.

Владимир Цетлин - доктор технических наук, старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН. В числе прочего занимался изучением влияния радиации на космонавтов.