Прокурор запросил для экстрадированного из России белорусского спортсмена 3,5 года колонии

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Государственный обвинитель попросил суд Молодечненского района (Минская область) приговорить экстрадированного из России белорусского спортсмена Алексея Кудина к трем годам и шести месяцам лишения свободы за сопротивление сотруднику милиции во время акций протеста. Об этом сообщил во вторник незарегистрированный Минюстом Белоруссии правозащитный центр "Весна".

"Прокурор просит лишить его [Кудина] свободы на три года и шесть месяцев в колонии общего режима", - отмечают правозащитники.

22 июля Кудин, разыскиваемый в Белоруссии за сопротивление милиции на акциях протеста после президентских выборов прошлым летом, был передан российской стороной и доставлен в Белоруссию. Кудин уехал в Россию из-за преследования в республике правоохранительными органами, в Москве его задержали в январе и взяли под предэкстрадиционный арест. Ранее Европейский суд по правам человека запретил выдачу спортсмена из РФ, но апелляционный суд в Москве оставил решение об экстрадиции в силе. Ранее Tekegram-канал телеканала ОНТ распространил видео, на котором Кудин заявил, что намерен просить помилования у президента Александра Лукашенко.