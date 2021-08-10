СК возбудил уголовное дело в отношении экс-руководителей ФБК и "Штабов Навального"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о сборе средств для экстремистской организации в отношении бывшего главы ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова и экс-главы "Штабов Навального" (признаны экстремистской организацией) Леонида Волкова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По итогам процессуальной проверки в Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации)", - сообщила Петренко.