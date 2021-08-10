В Северной Осетии начали проверку систем резервной подачи кислорода во всех больницах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Проверка систем резервной подачи кислорода проводится во всех больницах Северной Осетии после аварии в республиканской клинической больнице, где девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода. Об этом сообщил во вторник врио главы региона Сергея Меняйло в Facebook .

Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа

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"Во всех больницах республики начата проверка систем резервной подачи кислорода", - написал он..

В частности, проверят версию о нарушениях в монтаже оборудования в больнице.

"Организована проверка информации о нарушениях в монтаже и эксплуатации кислородной системы КБСП, которая появляется в социальных сетях. Эти сообщения будут тщательно изучены соответствующими службами", - написал Меняйло.

Он также добавил, что накануне на место прибыли представители следствия и прокуратуры. Они проводят проверку обстоятельств случившегося.