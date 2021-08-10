Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 31 ребенка, находившегося на тренировочных сборах в городе Волгодонске Ростовской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, симптомы отравления (тошнота, диарея и рвота) появились у спортсменов 9 августа после еды в одном из центров загородного отдыха в Волгодонске. Недомогание резко почувствовал 31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет.

"Следственным отделом по городу Волгодонск следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в городе Волгодонске (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время состояние детей удовлетворительное. Следователи провели осмотр места происшествия с участием сотрудника Роспотребнадзора, изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области в свою очередь отметили, что дело возбуждено на основании прокурорской проверки. Надзорный орган проверяет соблюдение требований федерального законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Как следует из распространенного сообщения пресс-службы, пищеблок временно не работает.