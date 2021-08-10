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ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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В Минздраве назвали причину аварии в больнице Северной Осетии, где умерли 11 человек

По словам врио главы Минздрава региона Сослана Тебиева, произошел системный сбой
© Е​лена Цагараева/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Системный сбой произошел в работе системы кислородного обеспечения в больнице Владикавказа, где умерли 11 пациентов. Об этом сообщил журналистам врио главы Минздрава региона Сослан Тебиев.

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"Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом чиновник заявил, что ремонт в больнице проводился около двух лет назад, однако кислородная система была смонтирована раньше.

"Ремонт проводился, насколько я помню, два года назад. Но система кислородная значительно раньше была построена, до проведения ремонта. Потом были какие-то доработки, установка дополнительных кислородных точек", - сказал Тебиев.

По его словам, сейчас проводится аудит, в ходе которого определят  возможные ошибки при монтаже и эксплуатации системы.

По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП в больнице стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком. По факту происшествия начали проверку. Пациентов больницы перевели на резервное обеспечение кислородом.

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РоссияСеверная ОсетияЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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