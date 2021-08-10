Мосгорсуд 11 августа рассмотрит жалобу на административный арест стендапера Мирзализаде

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд назначил на 11 августа рассмотрение жалобы на административный арест стендап-комика Идрака Мирзализаде, которого признали виновным в разжигании межнациональной вражды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба назначена к рассмотрению на 12:00 мск 11 августа в Мосгорсуде", - сказала представитель суда.

Таганский суд столицы признал Мирзализаде виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из своего выступления.

Как ранее заявили в прокуратуре, стендапер обвиняется в том, что "публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Видеозапись данных высказываний была размещена в интернете в одной из социальных сетей.