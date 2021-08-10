В Краснодаре возбудили дело на водителя автобуса, перевозившего загоревшуюся канистру

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, против водителя маршрутного автобуса в Краснодаре. Он перевозил в салоне канистру с горючей смесью, в результате воспламенения которой пострадал пассажир, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю во вторник.

"Водитель маршрутного автобуса осуществлял перевозку пассажиров по маршруту № 182А в городе Краснодар. При этом в нарушение требований пожарной безопасности в салоне была расположена канистра с горючей смесью. Когда маршрутный автобус проезжал по улице Ореховой садового товарищества "Лесник", произошло воспламенение указанной канистры, в результате чего 38-летний пассажир получил множественные термические ожоги", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пострадавший находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь. Дело в отношении водителя возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.