Результаты проверки после аварии у "Газпрома" в Новом Уренгое появятся в сентябре

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Первые результаты проверки по итогам аварии на предприятии "Газпрома" в Новом Уренгое появятся в середине сентября. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"На сегодняшний момент по аварии "Газпрома" мы проводим проверочные работы. Предварительные результаты этих проверочных мероприятий у нас будут только, я думаю, к середине сентября", - сказала она журналистам.

5 августа произошел пожар на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, 6 августа он был потушен. Пострадавших не было.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.