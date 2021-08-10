Группу пожарных-десантников из Карелии направят на тушение леса в Мордовию

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 августа. /ТАСС/. Десять десантников из Карелии направят на тушение лесных пожаров в Мордовии. Об этом во вторник журналистам сообщил министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович.

"Мы готовим еще одну группу десантников для помощи Мордовии", - сказал он, уточнив, что в другой регион направят группу из десяти человек.

Карпилович отметил, что опыт борьбы с лесными пожарами в Карелии, где огнем к сегодняшнему дню пройдено более 20 тыс. га, востребован на федеральном уровне. Как ранее сообщалось, группу из 20 десантников на выходных уже направили на помощь в Якутию. По словам регионального министра, Карелии относительно быстро удалось справиться с возгораниями и при этом не допустить неконтролируемого горения и перехода огня на населенные пункты.

"Работая на федеральном уровне и держа в голове пожары 2010 года в Приморском федеральном округе и в Центральном федеральном округе, я могу сказать, что так быстро с такими площадями не справлялся ни один субъект. У нас была оперативность, управляемость, политическая воля, то есть все средства, которые нам были нужны, очень быстро предоставлялись", - сказал Карпилович.

Глава Минприроды Карелии добавил, что лесопожарный сезон еще не закончен. По прогнозам синоптиков, опасными в плане рисков возникновения новых очагов возгорания могут стать конец августа и начало сентября. В резерве у Карелии остается около 80 пожарных-десантников. По словам Карпиловича, в случае необходимости республиканские силы могут быть оперативно возвращены из Мордовии.

Лесные пожары в Карелии

В Карелии в июле сложилась сложная лесопожарная обстановка в связи с аномальной жарой и атмосферной засухой, впервые зафиксированной в регионе за все время наблюдений. Площадь лесных пожаров превышала 15 тыс. га, проводилась эвакуация жителей поселка Найстенъярви Суоярвского района из-за угрозы перехода огня на населенный пункт.

С 21 июля в Карелии власти ввели режим ЧС. На помощь в борьбе с лесными пожарами в регион прибыли дополнительные силы МЧС, Минобороны, Рослесхоза, авиалесоохраны, в том числе пожарные из Архангельской и Мурманской областей. Количество задействованных сил достигало 1 тыс. человек. Активно на тушении работали добровольцы. Ситуация стабилизировалась к 30 июля, в этот день был также снят режим ЧС. На сегодняшний день все лесные пожары в республике потушены.