Минприроды предлагает ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области

"Минприроды России и Рослесхоз выступили с инициативой ввести межрегиональный режим ЧС в связи со сложной ситуацией на территории двух сопредельных регионов - Иркутской области и Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении министерства.

Глава Минприроды Александр Козлов отметил, что введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброски сил МЧС из других регионов. По его словам, обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной. Более 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности на Якутию - 78% всех площадей по стране.

Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии и в Иркутской области, еще проводятся работы по тушению лесных пожаров в 15 субъектах Российской Федерации. В Якутии в текущем пожароопасном сезоне пройденная огнем площадь превысила 6 млн гектаров, задымление от пожаров в Якутии наблюдается и в соседних регионах - Красноярском крае и Иркутской области, а также ряде регионов Урала.

"В выходные дни в результате перехода огня в республике пострадал населенный пункт, по предварительным данным, огнем было уничтожено 32 строения. Я получил доклад по содержательной части этих строений, как населенный пункт готовился - там было захламление, складировали сено по краям, это перешло в большое кострище. <…> На территории имеется и ряд других населенных пунктов, которые расположены в непосредственной близости от действующих лесных пожаров. Мы договорились с коллегами, работаем со всеми в режиме онлайн, <…> необходимо сделать соответствующие выводы и ни в коем случае не допустить повторения ситуации", - цитирует пресс-служба министерства Козлова.

Он отметил, что на данный момент собрана группировка в 800 человек со всех регионов, чтобы помочь Якутии, мобилизованы все силы. По его словам, правительству региона необходимо исключить угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Козлов добавил, что ситуация с пожарами в Иркутской области "достаточно управляемая", площади, пройденные огнем, в подавляющем большинстве приходятся на лесные территории, где ранее была выделена зона контроля лесных пожаров, общая площадь действующих пожаров на территории Иркутской области достигла 123 тыс. га. Региону, отметил он, необходимо принять весь комплекс мер, направленный на стабилизацию обстановки.

О пожарах в Якутии и Иркутской области

В Иркутской области действуют 27 пожаров на площади около 112 тыс. га. В ближайшие три дня в регионе местами ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. По данным на день понедельника, в зоне задымления от лесных пожаров находились 539 населенных пункта. По данным космического мониторинга, дым от природных пожаров в Якутии дошел до центральных и южных районов Иркутской области. Также в зоне задымления от лесных пожаров остаются северные районы региона.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям Якутии запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. По последним данным, в регионе площадь возгораний составляет 1,41 млн га. За сутки ликвидировано семь пожаров на общей площади свыше 253 тыс. га.