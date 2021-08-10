В СКФО возбудили 245 уголовных дел по итогам проверок реализации нацпроектов

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) возбудили 245 уголовных дел по итогам проверок в сфере реализации национальных проектов. Об этом сообщил во вторник заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть на совещании в Махачкале по вопросам противодействия хищению денежных средств, выделенных из бюджетов на реализацию национальных проектов, а также декриминализации топливно-энергетического комплекса.

"С начала прошлого года организовано более 1,5 тыс. проверок в сфере реализации национальных проектов. Выявлено и пресечено свыше 5 тыс. нарушений закона. В результате скоординированной работы правоохранительных органов возбуждено 245 уголовных дел", - сказал он.

Он отметил, что реализация национальных проектов имеет стратегическое значение для развития государства, задача их надзорного сопровождения является приоритетной для органов прокуратуры.

Заместитель генерального прокурора России также подчеркнул, что правоохранительными органами проведена большая работа по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса. В округе выявлено каждое пятое зарегистрированное в России преступление экономической направленности (270 из 1 379).

"Пресечена преступная деятельность целого ряда руководителей и сотрудников энергокомпаний", - добавил он.