В Красноярском крае продававшая в сексуальное рабство детей мать получила тюремный срок

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Житель Ужура, его приятель и мать, продававшая им детей, осуждены за совершение преступления против половой неприкосновенности в отношении двух малолетних детей. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что в 2018 году жительница города Ужура за вознаграждение в сумме 1 тыс. рублей неоднократно передавала своих детей трех и пяти лет знакомому, который совершал в отношении малолетних насильственные действия сексуального характера. Кроме того, на личном автомобиле мужчина привез одного ребенка к своим приятелям 50 и 58 лет, которые над ним надругались.

"Приговором суда 64-летнему подсудимому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, 58-летнему подсудимому - 12,5 года. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Матери пострадавших детей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в СК.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении нескольких эпизодов преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) и преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 127.1 ("Торговля людьми").

По результатам проведенной в ходе следствия в отношении 50-летнего обвиняемого судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления не осознавал характер совершаемых им действий. С учетом установленной невменяемости по результатам рассмотрения дела судом вынесено постановление о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.