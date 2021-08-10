Дело о невыплате зарплаты 100 сотрудникам хлебокомбината возбудили в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Директор ООО "Копейский хлебокомбинат" в Челябинской области стал подозреваемым по уголовному делу о невыплате заработной платы более чем 100 сотрудникам. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"В следственном отделе по городу Копейску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении директора ООО "Копейский хлебокомбинат", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 ("Невыплата заработной платы") УК РФ", - сказано в сообщении.

По данным следствия, директор в 2020 году не выплачивал заработную плату более чем 100 работникам предприятия, сумма задолженности перед ними превысила 6 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела следователем СК будут приняты меры для погашения долга.