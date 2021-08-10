Полицейские задержали 16 участников драки с поножовщиной в Татарстане

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали 16 человек, которые участвовали в массовой драке в Заинске в Татарстане. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Татарстану.

Массовая драка произошла в ночь на 2 августа. Прибывшие на место полицейские установили, что в кафе между пьяными посетителями возник словесный конфликт, позже переросший в драку. Участники потасовки для нанесения ударов использовали ножи, а также столы и стулья.

"В ходе расследования уголовного дела оперативники БОП и уголовного розыска установили личности и местонахождение всех участников потасовки. В результате были задержаны 16 человек. По адресам проживания подозреваемых были проведены обыски, во время которых полицейские изъяли компьютерную технику, отрезок металлической трубы и нож", - сообщили в пресс-службе МВД.

В больницу с колото-резаными ранениями были доставлены двое 26-летних мужчин. Еще один 32-летний местный житель получил ушибленную рану лица. Все потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту драки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").