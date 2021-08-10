Режим неблагоприятных метеоусловий продлен на сутки в Красноярске из-за лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", действующий в Красноярске из-за задымления, вызванного лесными пожарами в Якутии, продлен до вечера среды. Об этом сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

НМУ был объявлен на трое суток вечером 7 августа, когда задымление из-за лесных пожаров в Якутии было зафиксировано в 392 населенных пунктах края, в том числе в Красноярске, Норильске и Зеленогорске. Во вторник задымлены 869 городов, сел и поселков. В краевом центре и его окрестностях в воздухе присутствует запах гари, видимость на дорогах под Красноярском из-за дыма местами составляет несколько сотен метров. Управлением Роспотребнадзора с субботы выявляется превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ в воздухе Красноярска.

"С 17:00 (13:00 мск) 10 августа до 19:00 (15:00 мск) 11 августа 2021 года на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - сообщили в министерстве.

О задымлении в регионе сообщили 3 августа, тогда власти северного Эвенкийского муниципального района заявили, что крупные населенные пункты территории - Тура, Байкит и Ванавара - окутаны плотным дымом из-за пожаров в Якутии. 6 августа уже сообщалось о задымлении 87 населенных пунктов края.