Ивановские власти рекультивируют мусорный полигон в Кинешме, который горит уже месяц

ТАСС, 10 августа. /ТАСС/. Закрытый мусорный полигон в Кинешме Ивановской области, который горит с середины июля, рекультивируют. В ближайшее время за счет средств областного бюджета разработают проект его рекультивации, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Мусорная свалка в микрорайоне Сокольники в Кинешме появилась в 1930-е годы, последние 10 лет она не эксплуатируется. В середине июля свалка начала гореть, все это время очаг возгорания площадью около 2 тыс. кв. м проливают водой и засыпают грунтом. Однако ситуация осложняется тем, что возгорание глубинное, обнаружить точное местоположение невозможно. Сегодня жители Кинешмы вынуждены страдать от едкого дыма, который доносится с закрытого мусорного полигона.

"Чтобы решить вопрос системно, надо с этой свалкой разобраться и рекультивировать. Есть соответствующая федеральная программа, но чтоб в нее войти, надо сделать проект. Его не было никогда, никто не задумывался, чтоб сделать такой проект. Сейчас мы деньги найдем, и сделаем проект", - приводит пресс-служба слова губернатора Станислава Воскресенского, который встретился с жителями Кинешмы и обсудил возникшую проблему.

Кроме того, в качестве оперативных мер глава региона поручил увеличить количество техники, работающей на объекте, и объем засыпаемого грунта. Воскресенский также подчеркнул, что при рекультивации полигона в Сокольниках отработают порядок действий для других аналогичных объектов в регионе.