На севере Крыма пресекли деятельность ячейки запрещенной организации "Свидетели Иеговы"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Правоохранители пресекли подпольную деятельность в городе Армянске на севере Крыма двух членов запрещенной экстремистской организации "Свидетели Иеговы", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что двое жителей города Армянска в различных помещениях проводили собрания и выступления, пропагандировали идеи религиозной организации "Свидетели Иеговы", а также вербовали в свои ряды новых адептов. В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения сети Интернет. По местам проживания членов местной ячейки проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, персональные компьютеры, экстремистская литература, а также иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении двух жителей Армянска возбудил уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". "Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет", - уточняется в сообщении.