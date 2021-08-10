Двоих детей, отравившихся на сборах в Ростовской области, забрали родители

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Родители двоих детей, находившихся на тренировочных сборах в Ростовской области, которых накануне госпитализировали с подозрением на отравление, забрали их из медучреждения в Волгодонске. Об этом ТАСС сообщил во вторник начальник управления здравоохранения Волгодонска Виталий Иванов.

"Обратился за медицинской помощью 31 человек, шестеро из них мы госпитализировали. Двоих уже забрали родители. Четверо - в стабильном состоянии, находятся под наблюдением врачей. Угроза жизни и здоровью отсутствует", - сказал собеседник агентства.

9 августа стало известно о выявлении с признаками отравления 31 ребенка, находившегося на тренировочных сборах в городе Волгодонске Ростовской области. По данным прокуратуры области, спортсмены находились на сборах по фехтованию. Роспотребнадзор сообщил, что дети отдыхали в центре загородного отдыха "Донская Волна".

На основании прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По версии следствия, симптомы отравления (тошнота, диарея и рвота) появились у спортсменов 9 августа после еды. Недомогание резко почувствовал 31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет. Источник ТАСС сообщал ранее, что среди госпитализированных - жители Ростовской области и Краснодарского края.