AFP: в городе Галикома в ходе боев с повстанцами Тыграя убили 12 человек

ПРЕТОРИЯ, 10 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек были убиты в городе Галикома в эфиопском штате Афар во время недавних боев федеральных войск с повстанцами Тыграя. Об этом сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на Абубекера Махаммуда, директора больницы в городе Дубти, куда свозили пострадавших.

"Двенадцать тел погибших были доставлены в больницу, - отметил он. - Прибыли еще около пятидесяти пострадавших, из которых две трети имеют огнестрельные ранения". По его словам, выжившие утверждают, что стали жертвами действий Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

В свою очередь правительство штата Афар объявило, что в Галикоме погибли не менее 200 человек. "Из 200 убитых - 107 детей", - заявила глава управления штата по делам женщин и детей Айиш Ясин. Она отметила, что мирные жители прятались в зоне, где были расположены гуманитарные грузы, но погибли в результате артиллерийского удара. Ясин сообщила, что наряду с убитыми еще 48 человек пропали без вести. AFP указывает, что эти данные не могут быть проверены из независимых источников.

Член исполнительного комитета НФОТ и его официальный представитель Гетачев Реда заявил, что правительственные войска начали 5 августа наступление на Галикому против подразделений сил Тыграя. "НФОТ будет работать с соответствующими структурами в целях расследования любого инцидента", - отметил он в сообщении, размещенном 9 августа на своей странице в Twitter.

В середине июля силы Тыграя начали новую операцию против федеральных войск, перейдя южную административную границу Тыграя и вступив на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы пытаются взять под своей контроль основные транспортные магистрали с тем, чтобы затруднить действия федеральных войск.