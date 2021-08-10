В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Поезд насмерть сбил мужчину и женщину в Подмосковье, пытавшихся перейти пути на запрещающий сигнал. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня при попытке перейти железнодорожные пути по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора, расположенному на 46-м км станции Храпуново, скоростным электропоездом сообщением Москва - Иваново смертельно травмированы мужчина и женщина", - сказала она.

Следователи, криминалисты и сотрудники транспортной полиции работают на месте происшествия, проводится проверка его обстоятельств.