Власти планируют восстановить здание саратовского цирка после пожара за две недели

САРАТОВ, 10 августа. /ТАСС/. Власти намерены восстановить здание саратовского цирка после возгорания купола, произошедшего во вторник, за две недели, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 12:53 мск поступило сообщение о том, что загорелся утеплитель купола цирка на улице Чапаева. По информации администрации, людей в здании не было. В целях безопасности во внутренний двор цирка эвакуировали 10 львов и 12 собак. В настоящий момент возгорание ликвидировано.

"На объекте горела деревянная обрешетка, из-за чего произошло сильное задымление помещений. Повреждения связаны с задымлением и проливкой очагов возгорания. Основные конструкции цирка, внешний периметр - не повреждены, срок восстановительных работ, предположительно, займет две недели", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что губернатор региона Валерий Радаев поставил задачу установить причину произошедшего, оказать помощь для оперативного устранения повреждений на объекте и обеспечить его дальнейшую безопасную эксплуатацию.

Саратовский цирк открылся в конце 2020 года после реконструкции, которая проводилась с 2017 года. Он является федеральным объектом, подчиняющимся Министерству культуры РФ. Саратовский цирк был основан цирковыми артистами братьями Никитиными. В октябре 1931 года состоялось открытие каменного здания цирка на ул. Чапаева. В программе на открытии начал свою творческую деятельность клоун Карандаш (Михаил Румянцев), в Саратове он сформировался как артист-комик. Народный артист СССР Олег Попов дебютировал в Саратове в 1951 году как клоун.