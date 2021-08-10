Лесные пожары угрожают четырем поселкам Якутии

ЯКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Лесные пожары угрожают четырем населенным пунктам в Горном и Намском районах Якутии. Об этом сообщил во вторник глава Якутии Айсен Николаев в своем аккаунте " ВКонтакте ".

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По словам главы региона, в Намском районе наблюдается наиболее сложная ситуация с лесными пожарами. "В селе Тастах собрана большая группировка наших лесопожарных сил. Вчера сюда прибыла колонна добровольцев и военной техники под руководством [первого заместителя председателя правительства Якутии] Дмитрия Дмитриевича Садовникова. <...> Ситуацию усложняет то, что за из-за сильного ветра пожару за выходные дни удалось растянуться более чем на 40 км. 10-11 августа предстоит большая работа по опашке пожара", - добавил Николаев.

В села Фрунзе и Кебекен ведется переброска сил из федерального резерва, которые прибыли из северо-запада страны.

В тушении пожаров всего в регионе задействовали свыше 4 тыс. человек и 632 единицы техники. По последним данным, в регионе площадь возгораний составляет 1,41 млн га. За сутки ликвидировали семь пожаров на общей площади свыше 253 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям Якутии запретили посещать леса. С 8 августа в республике ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии в текущем пожароопасном сезоне пройденная огнем площадь превысила 6 млн га.