Суд в Екатеринбурге постановил заблокировать сайт ресурсного центра ЛГБТ на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга постановил внести сайт ресурсного центра для ЛГБТ (организация-оператор центра АНО "Акцент" в 2020 году признана иностранным агентом) в реестр страниц, содержание которых запретили для распространения в России. Несовершеннолетние имели открытый доступ к сайту, который пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

"Настоящее решение суда является основанием для включения указателя страницы сайта в сети Интернет в единый реестр доменных имен <…>, позволяющих идентифицировать сайты <…>, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Наличие <…> информации, распространяющей привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений, <…> доступность данной информации неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, порождает условия для распространения <…> среди детей информации, запрещенной к распространению", - говорится в решении.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, сайт принадлежит ресурсному центру для ЛГБТ. Организация действует в Екатеринбурге.