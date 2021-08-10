{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курьера с поддельными справками от коронавируса задержали в Москве

Стоимость поддельной справки о вакцинации составила 3 200 рублей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали курьера с поддельными справки о вакцинации от коронавируса и медотводе от прививки, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сети Интернет оперативники обнаружили объявление, в котором предлагалось приобрести за денежное вознаграждение сертификат о вакцинации от COVID-19 без ее фактического прохождения. На Каширском шоссе полицейские задержали курьера, которая доставила заказчику именной сертификат. Сотрудники обнаружили у женщины еще несколько заполненных документов, подтверждающих проведение вакцинации, а также справки о медицинском отводе от прививки", - говорится в сообщении.

Стоимость поддельной справки о вакцинации составила 3 200 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка документов). Полиция напоминает, что уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление и оборот, но и за использование поддельных документов.

Теги
Россия
Лесные пожары в Греции
Около 900 пожарных тушат пожары на острове Эвбея
Лесные пожары на острове продолжаются восьмой день
Читать полностью