Власти Северной Осетии назвали возможные причины ЧП в больнице Владикавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Технические недоработки и халатность, по предварительному докладу, зафиксированы в больнице Владикавказа, где в результате ЧП с кислородом в больнице погибли девять пациентов с коронавирусом. Об этом сказал врио главы региона Сергея Меняйло на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РСО - Алания.

"Там есть, по предварительному докладу всех надзорных структур, и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, халатность и должностных лиц", - сказал он, отметив, что все факты дополнительно проверяются.

Врио главы субъекта напомнил, что в республику уже приехали представители Росздравнадзора. "Я уже заслушал доклады окружного Ростехнадзора. Ну, и поднимаем все документы, по которым все это устанавливалось", - пояснил он.

Меняйло отметил, что власти обещают установить роль всех должностных лиц, ответственных за аварию в больнице.

"Следственный комитет разбирается во всех причинах. С руководством СК я переговорил, задача следующая - определить роль всех должностных лиц, начиная от Минздрава, Росздравнадзора, Ростехнадзора и руководства больницы, в причинах этой аварии. Как так получилось, как были установлены эти емкости, когда, кто устанавливал, есть документы, освидетельствованы они или нет", - сказал он.

По его словам, поручение о создании резервной линии подачи кислорода в больнице Владикавказа было дано месяц назад, деньги на эти цели были выделены.

"Почему не было резервной линии, хотя месяц назад, если мне память не изменяет, было дано поручение, и деньги были выделены?" - сказал врио главы региона.

Об аудите кислородных станций

Меняйло также сообщил, что во всех больницах республики проведут аудит кислородных станций.

"Приедет лицензированная компания, которая имеет огромный опыт работы по аудиту таких кислородных систем, с которой уже есть предварительная договоренность провести аудит всех наших лечебных учреждений с точки зрения установки кислородных станций и разводки кислорода, начиная от документов, заканчивая их техсостоянием", - сказал Меняйло.

Он отметил, что помимо аудита специалисты дадут свои рекомендации по повышению надежности работы кислородных систем. "Они дадут свои предложения, что необходимо делать в кратчайший срок, чтобы повысить надежность и живучесть систем подачи кислорода, в том числе где-то продублировать", - добавил Меняйло.

Также врио главы региона поручил проверить наличие и количество кислородных баллонов, резервных линий подачи кислорода и резервных источников питания. "Это сделать в кратчайший срок - сегодня, завтра, максимум послезавтра. Ежедневный доклад Минздрава [региона] по наличию кислорода, а главврачей - по исправности кислородного оборудования", - добавил Меняйло.