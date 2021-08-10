В Анапе столкнулись два автобуса

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Столкновение двух пассажирских автобусов произошло в Анапе, в результате в больницу доставили шесть человек, двое из которых дети. Об этом сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю во вторник.

"10 августа в 15:07 по адресу: город Анапа, Пионерский проспект, 5, водитель автобуса "Луидор", следующего по маршруту 130, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди двигавшимся в попутном направлении автобусом "Паз", который перевозил пассажиров по маршруту 114. В результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров автобуса "Луидор", из которых двое детей, доставлены в городскую больницу для осмотра врачами", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края также добавили, что двум несовершеннолетним нанесен легкий вред здоровью. Пострадавшие доставлены в больницу.

"Анапской межрайонной прокуратурой в отношении организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на указанных маршрутах, организована проверка на предмет соблюдения требований к техническому состоянию транспортных средств, проведения предрейсового осмотра, режима сна и отдыха водителей", - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры, добавив, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.