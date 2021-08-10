В больнице Волгограда выявили новый факт оставления ребенка без присмотра

ВОЛГОГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Следственные органы в ходе проверки по факту нарушения прав ребенка в больнице в Волгограде выявили в этом же учреждении второй эпизод оставления малолетнего без присмотра. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Волгоградской области.

"В ходе проверки выявлен еще один подобный эпизод оставления малолетнего без присмотра в этом же учреждении. Обоим фактам следственными органами будет дана надлежащая правовая оценка в ходе организованной доследственной проверки, проведение которой продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что информация о том, что случаи нарушения прав детей в больнице не единичны, появилась в соцсетях и СМИ. В ведомстве отметили, что по первому эпизоду с несовершеннолетним получены объяснения должностных лиц больницы и комитета здравоохранения области, изъяты и осмотрены медицинская документация и видеозаписи, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку появившейся в СМИ информации о том, что в больнице Волгограда находится двухлетний мальчик, а персонал учреждения плохо за ним ухаживает. Якобы ребенок находится в неопрятном виде и пребывает в палате один. В региональном МВД сообщали, что мать ребенка поставлена на учет.

Управление СК РФ по области сообщало, что мальчик был помещен в медучреждение с признаками ОРВИ 30 июля по решению органов системы профилактики, до этого мать ребенка оставила его у знакомых на несколько дней, чтобы он не мешал ей, а сама распивала спиртное.