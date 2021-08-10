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Мосгорсуд признал законным арест водителя, сбившего насмерть дочь экс-министра Татарстана

Девушка переезжала дорогу на самокате на красный свет и водитель не успел остановиться

МОСКВА, 10 августа./ТАСС/. Московский городской суд признал законным арест водителя Даниила Хренова, который насмерть сбил дочь бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева Алсу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без изменения Хренову Д.А. меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.

В начале июля Алсу на самокате переезжала дорогу, несмотря на красный сигнал светофора. Хренов слишком поздно ее заметил и не успел среагировать. Он ехал на иномарке без номеров. В отношении него возбуждено дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

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